Москва, , 10:23 — REGNUM Рубль в последние дни стал жертвой ухудшения общего настроения на финансовых рынках. Значимо проявилась новая волна пандемии, прежде всего, в Европе, вплоть до возврата некоторых ограничительных карантинных мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это крайне обеспокоило инвесторов, которые стали распродавать рисковые активы — акции, сырье, валюты развивающихся рынков и пр. Нефтяные котировки опустились ниже $42 за баррель нефти марки Brent.

Подорожал доллар на валютном рынке как защитный актив, пользующийся спросом при негативных явлениях в мире. Эти факторы — общий негатив для российской валюты.

К ним надо добавить и неопределённость по мере приближения президентских выборов в США, антироссийскую санкционную риторику в западных странах в связи с отравлением Навального и событиями в Белоруссии.

Пожалуй, основной локальной поддержкой рубля сейчас выступает налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами. Он заканчивается 25 сентября.

Кроме того, сегодня перед выходными в пользу рубля может сработать эффект закрытия позиций в конце недели. Поэтому в течение дня вероятно движение в текущем диапазоне 76,60 — 77,40 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль поддержит рост цен на нефть