Москва, , 10:21 — REGNUM Если в РФ продолжит расти доля просроченных долгов по микрозаймам, то МФО будут вынуждены обратить за помощью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в России доля просроченных по микрозаймам долгов выросла на 10%.

«Массовые просрочки опасны тем, что финансовые организации столкнутся с проблемами. Пока резервы позволяют не бить тревогу, но если динамика продолжится, то данный сегмент кредитования будет вынужден обратиться за помощью. Впоследствии это будет означать усложнение условий кредитования, рост стоимости привлечения кредитов, рост закредитованности населения», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, почему в РФ растет доля просроченных по микрозаймам долгов.

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