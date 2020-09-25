Нанкин, Китай, , 10:20 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил на конференции по вопросам инноваций и предпринимательства, которая открылась в административном центре восточной китайской провинции Цзянсу городе Нанкине. Об этом 24 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что речь главы правительства была посвящена инновационному потенциалу предпринимательской деятельности на селе, призванной раскрыть пути расширения возможностей развития деревни, роста занятости и доходов крестьян.

Ли Кэцян особо подчеркнул, что инновации на селе призваны сыграть решающую роль в борьбе с бедностью и достижении задачи создания в стране общества среднего достатка. Призвав к дальнейшему укреплению системы управления и обслуживания, премьер призвал найти стимулы, чтобы «вернуть таланты в деревню», помочь крестьянам открыть собственный бизнес, решив проблему трудоустройства, роста доходов и повышения благосостояния.