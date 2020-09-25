Пенза, , 10:54 — REGNUM В Пензенской области готовность к предстоящему отопительному сезону 2020−2021 г.г. составляет 99,6%. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

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Жилой фонд к включению отопления готов на 99,98%, медицинские учреждения, газовые и электрические сети — на 100%, общеобразовательные учреждения — на 99,9%. Больше всего работ предстоит завершить на тепловых сетях, там готовность самая минимальная по области — 98,7%.

К предстоящему отопительному сезону заготовлено 1163 тонн угля (100% от потребности) и 17 612 тонн жидкого топлива (105%).

Отопление в детских садах и больницах включили в шести муниципалитетах — Заречный, поселок Пачелма, Вадинский, Иссинский, Тамалинский и Спасский районы. Еще 9 муниципальных образований представили соответствующие документы о готовности к отопительному сезону. Остальным необходимо получить паспорта готовности не позднее 15 ноября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году в Пензе модернизируют семь участков теплосетей общей протяженностью 3,5 км. Еще на 3 км проведут ремонт после гидравлических испытаний. Заменят более 4 км изношенных теплосетей. На эти работы выделено около 350 млн рублей.

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