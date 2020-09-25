Киев, , 10:18 — REGNUM Во втором квартале 2020 года уровень безработицы на Украине составил 9,9%. Об этом говорят опубликованные данные Государственной службы статистики страны.

«По результатам обследования рабочей силы, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 года составило 15,7 млн человек», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в первом квартале 2020 года показатель безработицы составил 8,6%.

Напомним, ранее правительство Украины обещало создать в стране 500 тыс. новых рабочих мест.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее в польской компании по международному трудоустройству Gremi Persona сообщили, что в Польшу на заработки едет большое число разорившихся предпринимателей с Украины.

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