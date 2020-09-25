Мадрид, , 10:14 — REGNUM Южнокорейская компания LG Chem до конца сентября нынешнего года примет решение по поводу приобретения испанского предприятия Nissan в Барселоне. Об этом сообщается на сайте The Olive Press.

Правительство Испании уже предложило LG помощь в размере 600 млн евро для покрытия расходов на покупку завода. При этом общая стоимость сделки оценивается в 1,6 млрд евро. В случае заключения сделки предприятие будет перепрофилировано под выпуск аккумуляторов для электрокаров.

Таким образом, завод в Испании стал бы вторым европейским предприятием LG по производству батарей. Один из таких заводов находится в Польше.

Стоит отметить, что закрытие предприятия Nissan оставило бы без работы около 2,5 тыс. специалистов. Именно поэтому местные власти решили дать будущим владельцам завода средства на его покупку. Однако LG не сможет обеспечить работой всех уволенных, ведь компании хватило бы для выпуска своей продукции 1,5 — 2 тыс. специалистов.

Ранее компания Nissan в честь сорокалетия модели Maxima выпустила спецсерию под названием Maxima 40th Anniversary Edition. Собрано авто на основе максимальной комплектации Platinum.

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