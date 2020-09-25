Пермь, , 10:15 — REGNUM В Кочевском районе Пермского края предпринимателям задолжали за ремонт участковых пунктов полиции более 1,8 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, в апреле 2020 года муниципальное управление капитального строительства и дорожного хозяйства заключило договоры с частной компанией и индивидуальным предпринимателем. В июне подрядчики выполнили все свои обязательства по контрактам, однако денежные средства от заказчика своевременно не получили.

После вмешательства прокуратуры деньги были перечислены предпринимателям. Главе администрации Кочевского муниципального округа внесено представление. По результатам его рассмотрение одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.