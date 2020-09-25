Барнаул, , 10:11 — REGNUM За первые три дня с начала отопительного сезона в Барнауле к отоплению подключены 1860 жилых домов (две трети), входящих в зону обслуживания Сибирской генерирующей компании (СГК). Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе компании. Также отметили, что запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель.

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По данным на утро 25 сентября, кроме 1860 многоквартирных домов, к отоплению в полном объеме уже подключились: 91 школа, 185 детских садов, 36 учреждений дополнительного образования, и 74 медицинских учреждения.

«Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме, подают тепло в соответствии с температурным графиком, который согласован и утвержден администрацией города. Он предполагает, что чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и, следовательно, батарей в квартире», — пояснили энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовый запуск тепла в Барнауле начался с 22 сентября 2020 г.

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