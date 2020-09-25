Москва, 25 сентября 2020, 10:07 — REGNUM Ситуация в экономике России не вызывает оптимизма: рост количества безработных, снижение доходов населения, соответственно низкая платежеспособность привели к тому, что финансовое положение заемщиков сильно ухудшилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в России доля просроченных по микрозаймам долгов выросла на 10%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за последний месяц лета объёмы займов в российских микрофинансовых организациях, по которым была допущена просрочка более чем на 90 дней, достигли 61,4 млрд рублей.
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