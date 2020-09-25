Москва, , 10:07 — REGNUM Ситуация в экономике России не вызывает оптимизма: рост количества безработных, снижение доходов населения, соответственно низкая платежеспособность привели к тому, что финансовое положение заемщиков сильно ухудшилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в России доля просроченных по микрозаймам долгов выросла на 10%.

«Ситуация в экономике не вызывает оптимизма, рост количества безработных, снижение доходов населения, соответственно низкая платежеспособность привели к тому, что финансовое положение заемщиков сильно ухудшилось. В условиях кризиса граждане отдали приоритет не выплатам по долгам, а сохранению оставшихся сбережений на чёрный день, — сказал он. — Рост в 10% ещё можно расценивать как хороший результат. Остаточный эффект все равно будет длиться, ведь ситуация за раз кардинально не изменится. И просрочка вполне может вырасти и до 20−30%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за последний месяц лета объёмы займов в российских микрофинансовых организациях, по которым была допущена просрочка более чем на 90 дней, достигли 61,4 млрд рублей.

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