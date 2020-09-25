Черкесск, , 10:07 — REGNUM Привлечение на Северный Кавказ крупных инвесторов послужит стимулом для экономического развития региона. Новые масштабные производства и проекты дадут толчок для развития местного бизнеса, что позволит решать основные цели государственной программы развития СКФО, которая в настоящее время подвергнута переформатированию, поэтому Минэкономразвития РФ заинтересовано в привлечении масштабных проектов, заявил в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель главы ведомства Михаил Бабич.

«Министерство экономического развития крайне заинтересовано в том, чтобы в республики Северного Кавказа приходили инвесторы всероссийского и международного масштаба и развивали здесь самое современное производство», — приводит слова замминистра пресс-служба главы и правительства КЧР.

По словам Бабича, в новую программу развития Северного Кавказа закладываются «соответствующие механизмы поддержки инвестиций, это не только материальные, но и административные, нормативные инструменты».

Он также отметил, что между крупными производствами, которые придут в регион, и местными производителями важно наладить взаимодействие, что также послужит развитию экономики округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе вице-премьер РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который курирует Северо-Кавказский федеральный округ, сообщил, что федеральные бюджетные средства будут расходоваться в СКФО по новым правилам: инвестиции получат только те проекты, в которых будет участвовать реальный частный инвестор. По его словам, такая модель ранее успешно сработала в дальневосточном регионе.