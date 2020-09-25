Тюмень, , 10:02 — REGNUM Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и резидент Тюменского технопарка компания «Интех» подписали соглашение о производстве химии для нефтегазодобывающей промышленности на базе парка «Богандинский». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра.

«Одной из важных задач индустриальных парков Тюменской области остаётся содействие развитию импортозамещения в нефтегазовом секторе. Особенно приятно, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных резидентами Тюменского технопарка», — прокомментировала подписание договора о реализации инвестиционного проекта генеральный директор Агентства Ольга Романец.

По словам генерального директора компании «Интех» Андрея Коротченко, собственное производство химии позволит оказывать полный спектр инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов.