Пенза, , 10:16 — REGNUM В Пензенской области планируется построить новый мукомольный завод. Совещание с участием инвестора, готового вложить в строительство около 600 млн рублей, провел губернатор Иван Белозерцев. ООО «Премиум», которая с 2006 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Новоалександровском районе Ставропольского края на площади 4,5 тыс. га, обрабатывает землю и в Пензенской области общей площадью 7,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба пензенского губернатора.

Планируется, что мощность нового мельничного комплекса составит свыше 200 тонн муки в сутки. Для производства муки из собственной пшеницы необходимы дополнительные площади земель сельскохозяйственного назначения, считает инвестор. Кроме этого, есть интерес к организации молочного комплекса на территории области, куда готовы инвестировать около 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области намерены реализовать новое мебельное производство. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.

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