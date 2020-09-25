Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве за январь-август 2020 года объём промышленного производства по сравнению аналогичным периодом 2019 года вырос на 2,9%, сообщается на портале мэра столицы.

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На 26,9% из-за повышенного спроса выросло производство лекарств и материалов, применяющихся в медицинских целях. На 11,7% увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. На 8, 4% больше стали выпускать пищевой продукции.

За восемь месяцев показал рост объемов производства сектор обрабатывающей промышленности — на 4,8%, производство машин и оборудования — в 2,7 раза, а также в 2,6 раза выросло производство химических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Москве начнётся строительство нового фармакологического завода.

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