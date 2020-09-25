Москва, , 09:51 — REGNUM Перспектива снижения поступлений в бюджет РФ налогов от нефтегазового сектора связана с падением мирового спроса на углеводороды и моторное топливо, а также с невосполнимостью потерь от ограничений, вводимых на нефтегазодобычу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

«В настоящее время в мире происходят активные процессы трансформации рынка энергоносителей, — сказала она. — Традиционные углеводороды замещаются новыми видами топлива на различных видах транспорта — автомобильном, воздушном, водном. В России активное развитие получает газомоторное топливо. В то же время развитие инфраструктуры и технологий транспорта, работающих на альтернативных видах топлива, нуждается в новых инструментах стимулирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия начала сходить с нефтяной иглы.