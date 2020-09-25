Москва, 25 сентября 2020, 09:51 — REGNUM Перспектива снижения поступлений в бюджет РФ налогов от нефтегазового сектора связана с падением мирового спроса на углеводороды и моторное топливо, а также с невосполнимостью потерь от ограничений, вводимых на нефтегазодобычу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия начала сходить с нефтяной иглы.