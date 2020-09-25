Сеул, , 09:49 — REGNUM Южная Корея возобновляет авиасообщение с Вьетнамом и Россией, ранее приостановленное из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта и министерства иностранных дел страны.

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По их словам, с 25 сентября вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновит полёты из Ханоя в Инчхон, а южнокорейская Korean Air — в Хошимин и Ханой. Другая южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines возобновит полёты во вьетнамский Хошимин с 1 октября.

Регулярное сообщение между Сеулом и Москвой будет возобновлено с 27 сентября. Авиакомпании «Аэрофлот» начнёт выполнять рейсы Инчхон — Москва по субботам начиная с 3 октября, а Korean Air — каждую пятницу с 9 октября.