Краснодар, , 09:27 — REGNUM Шесть наград завоевали вина, произведенные на Кубани, на влиятельном дегустационном конкурсе Decanter в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе винодельни «Фанагория». Всего награды конкурса получили 35 российских вин от 5 производителей

Самую высокую оценку конкурса среди российских вин получило вино производства «Винодельни «Фанагория» «100 оттенков красного Саперави 2016» — 96 баллов из 100 возможных и золотую медаль. В 2017 году это же вино урожая 2015 года впервые в истории российского виноделия было награждено платиновой медалью конкурса Decanter, получив 95 баллов по 100-балльной системе. Награды также получили вина «Фанагория» брют белое 2014 (классика; бленд «шардоне» и «пино-нуар») — серебро, 93 балла; «Фанагория» брют белое 2016 (классика; бленд «шардоне» и «пино-нуар») 2016 — серебро, 90 баллов; «Крю Лермонт Саперави 2017» — серебро, 91 балл; «100 оттенков белого Шардоне 2017» — бронза, 89 баллов; «Крю Лермонт Пино Нуар 2017» — бронза, 87 баллов. Всего на конкурсе было продегустировано вслепую 16 518 вин, было вручено 50 Best in Show, 178 платиновых, 537 золотых, 5234 серебряных и 7508 бронзовых медалей.

Ранее кубанские вина завоевали четыре награды другого престижного конкурса — «Австрийский винный вызов», который проходил в Вене — «золото» получил игристый «Мускат Оттонель брют 2019», а «серебро» — «Крю Лермонт Каберне-Совиньон 2016», «Крю Лермонт Шардоне 2018» и «100 оттенков красного. Саперави 2016».