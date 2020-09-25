Абуджа, , 09:26 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал долгожданный законопроект о нефтяной реформе, который будет официально представлен на одобрение Сенату уже на следующей неделе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на четыре правительственных источника.

Данный законопроект разрабатывался в течение последних 20 лет. Основные законы, регулирующие разведку нефти и газа в Нигерии, не обновлялись с 1960-х годов из-за спорного характера любых изменений размера налогов на нефть и порядка распределения доходов.

Теперь законопроект должен быть одобрен в сенате и палате представителей парламента Нигерии, прежде чем он станет законом.

В прошлом месяце министерство нефтяных ресурсов Нигерии направило проект, являющийся результатом многомесячных консультаций между нигерийскими официальными лицами, нефтяными и газовыми компаниями и другими заинтересованными сторонами отрасли, в администрацию президента Бухари.

Выдержки из законопроекта включали положения, которые должны были упорядочить и сократить некоторые роялти за нефть и газ, увеличить сумму выплат местным общинам и за очистку окружающей среды, а также изменить процесс разрешения споров между компаниями и правительством.