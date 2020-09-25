Пало-Альто, США, , 09:14 — REGNUM Американская компания Tesla анонсировала выпуск новой версии Model S, получившую название Plaid. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В качестве силового агрегата у новинки будут три электромотора суммарной мощностью 1100 «лошадей». Model S Plaid до 97 км/ч сможет разгоняться менее чем за две секунды. Таким образом, этот электромобиль будет приблизительно на полсекунды быстрее электроседана Lucid Air.

На одном заряде авто сможет проехать 837 км. Это на 5 км больше, чем у самой дальнобойной модели Lucid Air. В чём секрет достижения таких характеристик машины, не сообщается.

В компании не обнародовали внешний вид автомобиля, но стоимость такой Tesla известна. Цена новинки будет равна 139 990 долларов (около 10,67 млн руб.). В продаже электрокар появится в 2021 году.

Напомним, в августе нынешнего года в РФ был продан 81 новый электромобиль, что на 62% больше, чем год назад.

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