Алма-Ата, Казахстан, , 09:00 — REGNUM Перевод алма-атинской ТЭЦ-2 на газ может обойтись в 98,4 млрд тенге ($231 млн), сообщили в пресс-службе компании «Самрук-Энерго».

В компании уточнили, что специалисты рассматривали три варианта модернизации теплоэлектростанции: модернизация котлов с переводом на газ, реконструкция котлов с установкой газоочистного оборудования, строительство новой станции на газе и расширение ТЭЦ-2.

Большинство специалистов высказались за первый вариант модернизации. Он позволяет сократить количество выбросов в окружающую среду более чем на 80%. Кроме того, это самый бюджетный вариант модернизации.

В «Самрук-Энерго» отметили, что строительство новой электростанции может обойтись в 275 млрд тенге ($645 млн). Кроме того, снос действующей ТЭЦ невозможен из-за большого числа потребителей тплоэнергии — оставшиеся источники не смогут компенсировать потерю такой большой мощности.