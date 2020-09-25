Батуми, Грузия, , 08:59 — REGNUM Работа междугороднего транспорта в Аджарии с 26 сентября для профилактики распространения коронавируса будет ограничена. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Ранее также в правительстве Грузии сообщили, что с 25 сентября в Аджарии временно прекратит работу муниципальный общественный транспорт. Кроме того, в автономной республике вводится запрет на работу ресторанов после 22:00. Габуния прибыла в регион для оценки ситуации.

«Ограничивается перемещение междугородним транспортом. Эпидемия идет к стабилизации, это сопровождается некоторым дискомфортом. Передвижение на такси более контролируемо, нежели общественным транспортом», — сказала заместитель министра.

Она отметила, что ограничения будут сняты, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Чиновница пообещала, что в течение 25 сентября станет известно, какие конкретно ограничения введут для междугороднего транспорта.

Стоит отметить, что Аджария является самым неблагополучным регионом по эпидемиологической ситуации в Грузии. На него приходится более 60% выявленных случаев заражения коронавирусом.

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