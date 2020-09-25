Львов, Украина, , 08:55 — REGNUM Падение экономики Украины с начала 2020 года составило 4,5% и не является критическим. Об этом заявила заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Украине Ирина Новикова в ходе Делового форума во Львове. Об этом 24 сентября сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Пока что, по нашим подсчётам, падение экономики на Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы — оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы», — рассказала она.

Новикова добавила, что пандемия ударила по экономикам развивающихся стран не сильнее, чем по экономикам развитых стран, таких как Германия и Великобритания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины упадёт на 6,5%, а в 2021 году ожидается восстановительный рост на уровне 3,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика Украины в 2020 году сократится на 6,5% — Fitch