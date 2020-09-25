Львов, Украина, 25 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Падение экономики Украины с начала 2020 года составило 4,5% и не является критическим. Об этом заявила заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Украине Ирина Новикова в ходе Делового форума во Львове. Об этом 24 сентября сообщило информационное агентство «Укринформ».
Новикова добавила, что пандемия ударила по экономикам развивающихся стран не сильнее, чем по экономикам развитых стран, таких как Германия и Великобритания.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины упадёт на 6,5%, а в 2021 году ожидается восстановительный рост на уровне 3,8%.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономика Украины в 2020 году сократится на 6,5% — Fitch