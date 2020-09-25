Москва, , 08:34 — REGNUM В августе 2020 года в России по выручке с продаж среди новых автомобилей D-класса (большие семейные автомобили) лидирует седан KIA Optima. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Дилерам KIA за указанный месяц удалось реализовать 1375 экземпляров Optima, за которые они выручили 2,2 млрд рублей.

На втором месте по доходности в сегменте D находится Hyundai Sonata. В прошлом месяце в РФ было продано 952 экземпляра таких авто по цене 1,5 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz C-Класса — 257 проданных машин (763,7 млн рублей).

Также в пятёрку рейтинга вошли BMW 3-Серии (123 ед.; 363 млн рублей) и BMW 5-Серии (122 ед.; 261 млн рублей).

Стоит отметить, что оборот в сегменте D на авторынке РФ с января по август текущего года составил 45 млрд рублей.

Напомним, в июле текущего года самым продаваемым в РФ новым автомобилем D-класса стал Kia Optima. За месяц его приобрели 1630 российских автолюбителей, что на 31% больше, чем год назад.

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