Сеул, , 08:29 — REGNUM В сентябре 2020 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 79,4 пункта, что на 8,8 пункта ниже, чем в августе текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, индекс вновь снизился спустя пять месяцев роста.

Эксперты отмечают, что падение индекса произошло из-за повторного распространения коронавируса и усиления экономической неопределенности на фоне пандемии.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.