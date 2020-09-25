Нижний Новгород, 25 сентября 2020, 08:16 — REGNUM Государственное предприятие «Нижегородская областная фармация» планирует заключить рамочный договор на поставку продукции в аптечную сеть. Стоимость «лота» — 7,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Итоги закупки на право заключения рамочного договора подведут 15 октября 2020 года. Источником финансирования контракта являются собственные средства предприятия, созданного в 2004 году через объединение 20 государственных фармпредприятий.
Количество продукции, которая будет поставляться по контракту, определяется «заявками заказчика в ходе исполнения рамочного договора».
Предметом закупки являются не только лекарственные препараты и медицинские изделия, но и предметы и средства личной гигиены, биодобавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, а также препараты для пропаганды здорового образа жизни.
Договор вступает в силу со 2 ноября 2020 года и действует до 31 декабря 2021 года.
Для справки: компания на сегодня включает 282 аптечные организации в 43 районах Нижегородской области. Помимо этого, она обеспечивает лекарствами льготные категории граждан.