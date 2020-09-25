Джакарта, , 08:07 — REGNUM Национальная авиакомпания Garuda Indonesia официально открывает службу прямой доставки грузов из Манадо провинции Северный Сулавеси в Токио (Япония), сообщает Antara.

Во время первого грузового рейса самолет Airbus A330−200 перевез 12,2 тонны различных экспортных товаров, включая тунец и различные специи, такие как куркума и мускатный орех.

Правительство Индонезии поддерживает грузовые услуги, предоставляемые компанией Garuda Indonesia, поскольку считается, что авиакомпания способна расширить экономическое сотрудничество, особенно в ведущих секторах, таких как сельское хозяйство, морские дела и рыболовство, а также туризм в разгар кризиса здравоохранения из-за пандемии.

Известно, что грузовой рейс будет выполняться шесть раз с сентября по октябрь 2020 года. Доставка товаров из Индонезии в Японию будет осуществляться один раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что нынешние отношения с Китаем не влияют на двусторонние отношения Индонезии и США.

Подробнее в материале: МИД Индонезии: отношения с Китаем не влияют на дружбу с США

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