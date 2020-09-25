Москва, , 07:55 — REGNUM Объёмы производства лифтов на территории Москвы выросли на 25%. Об этом 25 сентября сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, за первые восемь месяцев 2020 года московские предприятия выпустили 10,5 тысячи лифтов — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прохоров отметил, что лифтовое оборудование московских предприятий востребовано и в самой Москве, где ведётся плановая замена подъёмников. С 2021 по 2023 год в столице планируется заменит 8,8 тыс. лифтов.