Москва, , 07:36 — REGNUM Геополитические и санкционные риски, усиление которых наблюдается в последние время, могут негативно отразиться на курсе рубля, заявил экономист Нарек Авакян.

По его словам, российская валюта может существенно ослабнуть и дойти до курса 100 рублей за доллар.

«Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики. Существенно усилились геополитические и санкционные риски. Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше. Это случится до президентских выборов в США, плюс-минус через полтора месяца», — считает эксперт, слова которого приводит портал URA.RU.

Однако Авакян подчеркнул, что давать прогнозы по таким факторам достаточно сложно. Он добавил, что Россия может и избежать плохого сценария и ситуация с рублем значительно не ухудшится.

«Если санкций не будет или они будут помягче, то сильного влияния на рубль они не окажут. Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей», — добавил экономист.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября, по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 95 копеек и превысил отметку 77 рублей.

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