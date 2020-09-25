Курган, , 07:02 — REGNUM В Кургане, Шадринске и Шадринском районе Зауралья увеличатся тарифы на теплоснабжение. Но с установлением новых тарифов энергетики не получат прибыль, на которую рассчитывают, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

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По словам чиновницы, к отопительному сезону 2020 года ПАО «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК»), которое является естественным монополистом по подаче тепла населению в Курганской области, подошло весьма нестандартно, создав в ноябре 2019 года, две дочерние компании — ООО «Шадринские тепловые сети» и ООО «Курганские теплоэнергетические системы».

В конце декабря 2019 года дочерние ООО были наделены имуществом ПАО «КГК», которое было передано «Курганской генерирующей компании» обратно в аренду, для продолжения снабжения теплом по ранее утверждённым тарифам. И только к лету дочерние ООО заявили о себе, как полноценные компании, заявившись на утверждение нового тарифа.

«По Кургану заявлен тариф с ростом в 2,5 раза. Вместо тарифа в 2000 рублей за гигакалорию, установленного для «Курганской генерирующей компании», новая «старая» компания «Курганские теплоэнергетические системы» хочет подавать тепло за 5173 рубля. По Шадринску вместо существовавшего тарифа в 2500 рублей заявлен тариф в 5500 рублей за гигакалорию. По Шадринскому району вместо 3000 рублей — 9000 рублей за гигакалорию. За счёт создания двух данных компаний и заведения их под отопительный сезон 2020−2021 годов, энергетики предполагают получить дополнительной выручки на сумму более одного миллиарда рублей», — сообщила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Этот миллиард рублей ляжет на плечи бюджета, бизнеса и населения Курганской области, что власти Зауралья считают недопустимым. Поэтому предложенные «дочками» КГК расчёты сейчас проходят тщательную экспертизу.

«Тариф будет установлен только после подтверждения обоснованности всех предполагаемых затрат. При этом прибыль «дочек» КГК, в соответствии с федеральным законодательством, не должна будет превышать 5% от получаемой выручки», — отметила Ирина Гагарина.

Правительство Курганской области обратилось в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России с требованием дать оценку новой бизнес-модели «Курганской генерирующей компании» и принятия решения о введении государственного регулирования тарифов на территории региона. Ответ на эти обращения до сих пор не поступил, сообщила Гагарина.

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