Москва, , 06:33 — REGNUM Московские власти не планируют закрывать экономику в связи с распространением коронавируса и эпидемиологической ситуацией, передаёт 24 сентября РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

«Закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий по возможности вернуть удалённый режим работы для сотрудников на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

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В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за 23 сентября в Москве впервые с июня было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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