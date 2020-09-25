Лима, , 06:28 — REGNUM Более 6 миллионов граждан Перу остались безработными из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил перуанский министр труда Хавьер Паласиос в ходе пресс-конференции.

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Сообщается, что в столице Перу Лиме уровень безработицы достиг рекордного показателя в 15%. На остальной территории страны уровень безработицы составляет около 8%. При этом национальный институт статистики Перу подтвердил цифры, озвученные Паласиосом. По данным института, 6 720 000 перуанцев лишились работы во время пандемии коронавирусной инфекции из-за приостановки деятельности ряда предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Перу Луис Суарез заявил о приближении второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. К тому моменту на перуанской территории уже было выявлено 772 896 случаев заражения SARS-CoV-2.