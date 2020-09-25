Курган, , 06:13 — REGNUM Власти Курганской области предполагают, что тариф на теплоэнергию появится в Кургане, Шадринске и Шадринском районе в начале октября. Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

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«Существующее законодательство запрещает не оказывать услугу теплоснабжения при наличии технологических возможностей подачи тепла, поскольку она является жизненно важной», — подчеркнула Ирина Гагарина.

Когда тарифы будут установлены, то они будут применены задним числом, отметила руководитель департамента.

«Тариф, который в итоге будет утверждён департаментом, будет действовать в Шадринске, Шадринском районе с 1 августа этого года, а в Кургане — с 1 сентября этого года», — отметила директор департамента регулирования цен и тарифов Курганской области.

Напомним, ранее пресс-служба ПАО «Курганская энергетическая компания» сообщала, что «из-за бездействия органов власти и отсутствия установленного тарифа на тепловую энергию» теплоснабжающие организации не могут подавать тепло в жилые дома Кургана и Шадринска.