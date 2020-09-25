Новосибирск, , 06:08 — REGNUM Аграриям Кемеровской области получили государственную поддержку на производство рапса и сои. Речь идёт о почти 57 млн рублей. Эти средства — из федерального и областного бюджетов — будут направлены на компенсацию затрат, возникающих при выращивании масличных культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Уточняется, что поддержка оказана в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» наципроекта «Международная кооперация и экспорт».

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона отметили, что около трети урожая кемеровского рапса уходит за рубеж — в Китай, Казахстан и Белоруссию. В 2019 году на экспорт отгружено 33,2 тысячи тонн, за восемь месяцев 2020 года — 24,2 тысячи тонн.

Получателями субсидий стали 23 сельхозтоваропроизводителя. Её размер — 1374 рубля за тонну продукции, реализованной или отгруженной на переработку с сентября 2019 года по август 2020 года.