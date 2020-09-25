Сиань, Китай, , 04:13 — REGNUM Промышленный парк уезда Мэйсянь в провинции Шэньси на северо-западе Китая отправил партию из 40 тонн киви на экспорт в чилийскую столицу город Сантьяго, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Это первая партия китайских киви, которая когда-либо отправлялась в страны Латинской Америки. Доставка фрукта осуществляется посредством системы логистики холодовой цепи. В местной таможне сообщили, что они строго следят за отсутствием вредителей в отправляемых грузах.

Уезд Мэйсянь рассоложен у северного подножия гор Циньлин. Он является одним из самых подходящих в стране мест для выращивания киви, в связи с чем был прозван «родиной китайских киви».

В настоящее время порядка 20 тыс. га киви было засеяно в уезде, а годовой объем производства фрукта превышал 3 млрд юаней (около $441 млн) за прошедшие пять лет.