Пекин, , 04:06 — REGNUM Власти Китая отрыли три новые пилотные зоны свободной торговли и расширили еще одну с целью углубления реформ открытости и обеспечения высококачественного развития, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Три новых пилотных зоны свободной торговли были созданы в Пекине и провинциях Аньхой и Хунань. Таким образом, обще число таких зон в Китае достигло 21. Расширена была зона в прибрежной восточной провинции Чжэцзян

Запуск новых зон последовал сразу после выпуска Госсоветом КНР мастер-плана приоритетного развития трех новых пилотных зон свободной торговли, также принятия плана по удвоению площади зоны в Чжэцзяне.

Эксперты уверены, что новы зоны смогут значительно улучшить ситуацию с либерализацией инвестиций и улучшению торговли. Кроме того, они призваны реализовать стратегические возможности в области научно-технической революции, сообщает издание.