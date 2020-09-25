Шэньчжэнь, Китай, , 04:00 — REGNUM Средний темп роста валового регионального продута (ВРП) южного китайского города Шэньчжэнь в провинции Гуандун за прошедшие 40 лет составил 20,7%, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

По словам мэра города Чэнь Жугуя, произнесенным их во время пресс-конференции в Пекине, китайский мегаполис перешел уже к высококачественному развитию экономики, а ВРП на душу населения в городе достиг $30 тыс.

В 2019 году ВРП города достиг почти 2,7 трлн юаней (около $369,9 млрд). Объем импорта и экспорта города превысил $430 млрд за 2019 год, составив 10% от общего объема внешней торговли всего Китая против $20 млн четыре десятка лет назад.

В городе зарегистрированы четыре компании из списка Fortune 500, а таже 436 котируемых компаний, сообщил мэр, добавив, что такие технологические гиганты мирового уровня влияния как Huawei, Tencent, ZTE и DJI играют важную роль в развитии технологических инноваций и промышленной инфраструктуры всей страны.