Казань, , 03:37 — REGNUM Взятая под наблюдение в рамках дела о банкротстве старейшая судоходная компания Татарии — «Татфлот» пытается оспорить вердикт арбитража республики. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу 15 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

В конце августа 2020 года претензии налоговой службы к «Татфлоту» были признаны обоснованными и в отношении должника ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Временным управляющим назначен Сергей Щекочихин из московского партнёрства СРО арбитражных управляющих «Развитие». Во вторую очередь реестра кредиторов было включено требование ФНС РФ по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, НДФЛ на общую сумму свыше 34 млн рублей, а в третью очередь — задолженность по обязательным платежам на общую сумму более 201,1 млн рублей.

В суде представитель должника, не оспаривая долги перед бюджетом, между тем заявлял, что «службой судебных приставов не предприняты все меры по обращению взыскания на имущество должника, не участвующее в основной деятельности».

"За 13 месяцев после подачи заявления о банкротстве основные финансово-экономические показатели должника лишь ухудшились», — отмечалось в решении суда, которым было введено наблюдение.

Напомним, перевозчик ведёт свою историю с адмиралтейства, которое было создано в 1718 году, но предприятие не включено в перечень стратегических предприятий РФ.