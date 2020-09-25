Красноярск, , 03:15 — REGNUM Арбитраж Красноярского края продлил ещё на полгода процедуру банкротства для ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей». В ходе заседания также были оглашены промежуточные итоги конкурсного производства и размер долгов некогда крупнейшего предприятия страны. Банкротство продлится до 10 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий уточнил, что на сегодня в реестр внесены требования кредиторов на сумму 621 822 996 рублей, из которых более 127 млн рублей — это штрафные санкции. Также на конец апреля 2020 года текущая кредиторская задолженность составляла 300 025 861 рубль 5 копеек.

В рамках процедуры была проведена оценка имущества. Его стоимость составляет 1 897 968 000 рубля. За период конкурсного производства реализовать удалось движимое и недвижимое имущество на сумму 344 590 190 рублей.

На начало сентября 2020 года оставались не проданы 12 зданий и сооружений оценочной стоимостью 81 171 000 рублей, 103 автодороги оценочной стоимостью 229 877 900 рублей, 209 сооружений коммунального хозяйства оценочной стоимостью 119 220 200 рублей.

Сама процедура за период с 1 июля по 31 августа 2020 года обошлась предприятию в 28,25 млн рублей.

Напомним, химический комбинат был обанкрочен девять лет назад — в январе 2011 года. Ранее ФГУП взыскал с Минпромторга РФ более 64,4 млн рублей расходов на содержание опасного объекта — шламонакопителя.