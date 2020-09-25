Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Минюст США планирует в ближайшие недели предъявить иск компании Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом со ссылкой на собственный источник 24 сентября сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сотрудники ведомства 24 сентября провели брифинг по этому вопросу с прокурорами американских штатов, от которых требуется поддержка при обосновании претензий к интернет-гиганту со стороны пользователей на местах и властей.

Напомним, в июне 2019 года стало известно о намерении властей провести проверки крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США завершит антимонопольное расследование в отношении американской компании Google и предъявит соответствующий иск до конца сентября.

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