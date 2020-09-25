Москва, , 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».

«У нас пока никакой всероссийской реновации нет, — цитирует РБК вице-премьера. — Я специально подчеркну, что у нас действует программа по расселению из аварийного жилья».

По его словам, проект закона внесен в Госдуму, активно обсуждается депутатами и готовится к рассмотрению в первом чтении.

«Какие параметры будут утверждены в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтениях», — сказал Хуснуллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года.

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