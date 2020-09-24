Москва, , 23:19 — REGNUM Министерство энергетики России готово вновь перевести своих сотрудников в режим удалённой работы на фоне осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила 24 сентября статс-секретарь — заместителя министра энергетики Анастасия Бондаренко.

Анастасия Бондаренко Minenergo.gov.ru

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"Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удалённой работы», — приводит её слова Интерфакс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных столичных компаний письма с рекомендацией вернуться к режиму удалённой работы в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

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