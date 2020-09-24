Москва, , 22:58 — REGNUM Россия и Куба намерены более детально проработать вопрос возобновления двустороннего воздушного сообщения, сообщает 24 сентября официальный сайт Росавиации.

Вопрос авиасообщения между двумя странами был затронут на встрече заместителя главы правительства Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса с первым заместителем главы Минтранса РФ Александром Нерадько.

«Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе: перспективы возобновления авиасообщения между Кубой и Россией; вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе; вопросы сертификации воздушных судов и экипажей. <…> Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — указано в сообщении на сайте.

Кроме того, будут проработаны вопросы эксплуатации российской авиационной техники на Кубе. Росавиация готова предоставлять информацию, необходимую для поддержания технической готовности авиатехники российского производства, эксплуатируемой в Кубинской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия прекратила авиасообщение с другими странами в марте 2020 года из-за угрозы пандемии коронавируса.

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