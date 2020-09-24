Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM Рейтинговое агентство Standard & Poor's в четверг, 24 сентября, пересмотрело в сторону улучшения свой прогноз о ситуации в экономике Италии.

Эксперты агентства предполагают, что по итогам 2020 года ВВП страны сократится на 8,9% (а не на 9,5%, как прогнозировалось ранее).

В 2021 году, по их мнению, ВВП Италии вырастет на 6,4% (ранее эксперты агентства предполагали, что рост составит 5,3%).

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.