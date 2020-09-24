Йошкар-Ола, , 21:12 — REGNUM В Марий Эл, в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина от 1 марта текущего года, планируется создать Центр управления регионом (ЦУР). Соответствующее постановление правительства республики подписал глава субъекта федерации Александр Евстифеев.

Согласно документу, в республике будет работать Проектный офис ЦУР. Департамент информатизации и связи является ведомством, которое вырабатывает единую техническую политику при эксплуатации и развитии ЦУР. В структуру проектного офиса вошли куратор — зампред правительства Марий Эл, глава департамента информатизации и связи республики — ответственный исполнитель, руководитель ЦУР — глава АНО (автономной некоммерческой организации) по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникации «Диалог регионы» в Марий Эл. Отвечать за отраслевые блоки в деятельности ЦУР будут замруководители органов исполнительной власти по тематикам: жилищно-коммунальное хозяйство, твердые бытовые отходы, энергетика, образование, здравоохранение, дорожное хозяйство, транспорт, социальная защита.

ЦУР будет заниматься координацией работ по мониторингу и обработке обращений и жалоб, поступающих от жителей Марий Эл в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций республики, учреждений с участием республики или муниципальных образований.

В итоге ЦУР должен будет сформировать комплексную картину проблем на основании жалоб граждан, а также оценку работы органов власти с дальнейшей выработкой рекомендаций. Выявлять конфликтные ситуации и ошибки при коммуникации жителей и органов власти, давать рекомендации по онлайн-взаимодействию власти и населения, проводить социологические опросы, образовательные семинары.

Куратор ЦУР, то есть зампред правительства Марий Эл, будет нести персональную ответственность за достижение целевых показателей работы центра. Отметим, никаких конкретных целевых показателей в постановлении не указано.

Как сообщало ИА REGNUM, Центры управления регионом должны быть созданы в каждом субъекте по поручению президента до 1 декабря текущего года. Одними из первых практику взаимодействия жителей и чиновников в цифровом пространстве применили Москва и Подмосковье. Посетив в январе текущего года именно ЦУР Московской области глава государства призвал тиражировать по всей стране положительный опыт работы цифровых платформ «обратной связи» властей с гражданами. Путин подчеркнул, что властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать все вопросы с населением.