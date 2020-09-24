Нью-Йорк, США, , 20:43 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США перешли в «зеленую зону» к середине торговой сессии 24 сентября на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 322,50 пункта (1,21%), до 27 085,63 пункта. Индекс поднялся с сессионного минимума в 26 537,01 пункта.

S&P 500 вырос на 41,53 пункта (1,28%), до 3.278,45 пункта, минимум индекса — 3209,76 пункта. Nasdaq поднялся на 153,32 пункта (1,44%), до 10 786,31 пункта, минимум — 10 520,22 пункта.

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