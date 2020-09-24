Ханты-Мансийск, , 20:36 — REGNUM В Югре по итогам первого полугодия 2020 года профицит бюджета составил 35,5 млрд рублей. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Доходы бюджета ХМАО за первое полугодие 2020 года исполнены в сумме 147,3 млрд рублей, расходы — 111,9 млрд рублей. Причём доходов поступило на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, расходы также выросли на 17,5%.

Отмечается, что основным источником казны ХМАО являются налоговые поступления. Налог на прибыль организаций составляет 54,8% бюджета, налог на имущество — 23%, налог на доходы физических лиц — 18,1%.