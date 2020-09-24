Бишкек, , 19:33 — REGNUM В Киргизии численность официально зарегистрированных безработных за год снизилась на 4,5% и составила 79 336 человек. Такие данные приводит министерства труда и социального развития республики.

При этом 47,3% безработных составляют женщины.

Отмечается, что уровень зарегистрированной безработицы составляет 3,1% от экономически активного населения.

Больше всего безработных насчитали в южных регионах страны: в Джалал-Абадской области — 23 876 человек, в Ошской области — 20 968 человек и в Баткенской области — 10 648 человек.

Затем следуют столица республики — 5 695 человек, Иссык-Кульская область — 4 662 человек, Чуйская область — 4 580 человек и Таласская область — 3 152 человек.

Наименьшее количество официально зарегистрированных безработных числится в городе Оше — 2 899 человек и в Нарынской области — 2 856 человек.