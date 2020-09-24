Нижний Новгород, , 19:31 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина о снижении транспортного налога на большегрузный автотранспорт, передает пресс-служба регионального парламента.

Грузовики Peter Mooney

Народные избранники проголосовали за принятие поправок в закон «О транспортном налоге», предусматривающих уменьшение транспортного налога на одну лошадиную силу на 25% для автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил.

При этом было отмечено, что именно такие большегрузы составляют основу автопарка местных транспортных компаний, которые понесли убытки из-за значительного сокращения объема грузоперевозок, вызванного принятием мер по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Глеба Никитина, снижение транспортного налога повысит инвестиционную привлекательность региона и поможет предпринимателям, которые работают в Нижегородской области и обеспечивают местных жителей рабочими местами.