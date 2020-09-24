Москва, , 19:18 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в августе выросли в среднем на 0,3% по сравнению с июлем, в годовом выражении рост ускорился до 2,3% с 2,2% месяцем ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС «Газпромнефть» Gazprom-neft.ru

За период с января по август 2020 года потребительские цены на бензин выросли на 2,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,8%.

При этом цены на бензин от производителей в августе снизились в среднем на 4,9%, а в годовом выражении — выросли на 14,5%. За период с начала года бензин у производителей подорожал на 19%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 6%.

Согласно данным Росстата, в среднем по России потребительские цены на бензин в августе в 2,1 раза превышали цены производителей.

Сообщается также, что в минувшем месяце рост потребительских цен на бензин на 0,4% и более зафиксирован в 26 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Сахалинской области — на 3,6%. Снижение цен отмечено в девяти регионах, в том числе в Марий Эл и Курской области — на 0,4%.

В Москве цены на бензин за месяц выросли в среднем на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.

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