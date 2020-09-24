Москва, , 18:53 — REGNUM Более пяти тысяч московских компаний получат письма от мэра столицы Сергея Собянина с рекомендацией перевести своих сотрудников на удалённую работу. Об этом сообщил 24 сентября первый замруководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

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По его словам, данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов и обеспечить безопасность граждан в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.

Как передавало ИА REGNUM, в оперативном штабе столицы 24 сентября подтвердили, что Сергей Собянин призвал руководителей крупных компаний по возможности вернуть удалённый режим работы для сотрудников на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее РБК сообщило, что соответствующие письма были направлены, в частности, в Сбербанк, «Яндекс» и Ростех.

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