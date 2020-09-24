Москва, , 17:59 — REGNUM Свой 75-летний юбилей российская атомная промышленность встречает на подъёме, с очень достойными результатами, новыми, важными для страны достижениями, растущими показателями по всем ключевым направлениям вашей работы. Об этом завил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями отрасли в преддверии Дня работника атомной промышленности.

«Сегодня атомная промышленность — это одна из наиболее наукоемких и быстро развивающихся отраслей, — заявил ректор национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор физико-математических наук Михаил Стриханов. — Российские проекты атомных электростанций находят все больше заказчиков по всему миру. Исследования и разработки, проводимые отраслевыми научными коллективами, активно применяются не только в области ядерных технологий, но и во множестве смежных направлений. Зачастую разработки Росатома становятся драйвером развития совершенно новых областей знаний».

«Неуклонно растет престиж работы в отрасли, — отметил Стриханов. — С каждым годом все больше лучших абитуриентов страны выбирают профессию физика-ядерщика и наш ядерный университет. Они интересуются такими передовым для отрасли направлениям, как суперкомпьютерные вычисления и цифровизация атомных технологий, новые материалы, квантовые и аддитивные технологии, гуманитарные аспекты развития ядерной энергетики и многое другое. Талантливые ребята хотят участвовать в исследованиях мирового масштаба и связывают свое будущее с атомной наукой и технологиями».

«75 лет — период развития и совершенствования ядерной энергетики и этот процесс не завершен. Впереди еще много нерешенных задач, но если заглядывать вперед, то, скорее всего, 100-летие атомной отрасли мы встретим с термоядерными технологиями. Уже сейчас Росатом уделяет большое внимание исследованиям в этом направлении. НИЯУ МИФИ, как опорный университет госкорпорации, не только решает важнейшую задачу подготовки кадров, но и участвует в прорывных научных исследованиях в тесной кооперации с ведущими институтами Росатома», — резюмировал ректор МИФИ.